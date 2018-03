A fost lansat Programul de Stat “Prima Casă”

11:10

Angajator din Moldova, certificat ca cel mai bun, al 5-lea an consecutiv Compania JTI Moldova, membră a Grupului Japan Tobacco, este unul dintre cei mai mari producători internaționali de produse din tutun a fost certificat Top Employer (angajator de top) în Moldova și la nivel europan pentru al cincilea an consecutiv de către Institutul Top Employers. Totodată, este al patrulea an când JTI primește certificarea Top Employer Global, numărându-se printre angajatorii recunoscuți pentru condiţiile excepţionale oferite angajaţilor și impunându-se în calitate de lider în domeniul resurselor umane, se arată într-un comunicat al companiei, scrie Mold-Street. Certificarea reprezintă o recunoaștere a condițiilor excelente de muncă oferite de JTI și a mediului de lucru propice pentru cultivarea și dezvoltarea talentelor. Institutul Top Employers a evaluat JTI Moldova pe criterii de strategie de dezvoltare a talentelor, planificare a forței de muncă, integrare a noilor angajați, programe de pregătire profesională continuă, management al performanței, dezvoltare a abilităților de leadership, dezvoltare a carierei, compensații și beneficii, și, bineînțeles, Cultura organizațională. Studiul efectuat de Institutul Top Employers a confirmat practicile de succes ale JTI în domeniul Resurselor Umane în cadrul a 54 de birouri și fabrici certificate, în 50 de țări, incluzând România, Moldova și Bulgaria, dar și alte 12 țări din regiune: Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Cehia, Georgia, Kazahstan, Polonia, Rusia, Serbia, Ucraina și Ungaria. În plus, JTI se situează pe primul loc ca Angajator de Top în regiunile Orientul Mijlociu, Europa și Asia Pacific, în timp ce în Africa și America de Nord JTI a fost certificat pentru prima oară. „Este un nou succes remarcabil pentru JTI Moldova. Institutul Top Employers acordă recunoaștere angajatorilor din întreaga lume, care asigură condiții de angajare excelente, care cultivă și dezvoltă oameni talentați și care depun eforturi permanente pentru a îmbunătăți practicile de resurse umane. Suntem mândri că echipa noastră a obținut această prestigioasă certificare pentru a cincea oară consecutiv», susţine Dorin Pavaloi, Director JTI Moldova: . Această certificare vine și într-un moment foarte important pentru JTI Moldova. Astfel în 2017, JTI și-a extins activitatea în piața locală, în domeniul importului şi distribuției produselor din tutun. Produsele JTI sunt prezente pe piața din Moldova din 2001, iar baza afacerii JTI de aici au fost puse încă în anul 2005 când a fost inaugurată Reprezentanța JTI în Moldova, cu sediul central la Chișinău. În anul 2017, JTI și-a extins afacerea în Moldova prin inaugurarea unei noi entități, "JT International Trading" SRL, care include importul şi distribuția produselor din tutun, mărci ale JTI în piața locală. Compania este unul dintre trei cei mai mari comercianţi de produse din tutun de pe piaţa locală. Sursă: mold-street.com