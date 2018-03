Facebook ar putea primi o amendă uriaşă în SUA pentru posibile scurgeri de informaţii

17:10

Capitala Austriei, Viena, este şi în 2018, pentru al nouălea an consecutiv, oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din lume, conform studiului anual ‘Quality of Living 2018’, realizat de biroul de consultanţă Mercer (cu sediul la New York). Capitala Austriei este apreciată pentru siguranţa oferită locuitorilor săi, pentru eficienţa sistemului de transport în […] Articolul Topul orașelor unde se trăiește cel mai bine din lume. Viena e lider. Europa domină clasamentul apare prima dată în Cotidianul.MD.