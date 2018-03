Legătura dintre utilizarea excesivă a telefonului mobil și cancer, recunoscută oficial

00:00

NASA a anunțat recent că vrea ca anumiți savanți amatori să ajute Agenția cu un nou proiect în desfășurare.Proiectul CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) este compus din șase instrumente care orbitează în jurul planetei. Acestea sînt folosite pentru a studia clima Pămîntului, dar și pentru a observa rolul norilor în schimbările climatice.NASA vrea ca oamenii să facă poze no