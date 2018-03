Cum arată furtuna roz de pe Jupiter (FOTO)

23:00

Planta medicinala cunoscuta, radacina de nap, cu miez dulce-picand, contine peste 80% apa si este foarte bogata in saruri minerale, de la calciu, fosfor, si potasiu, la sulf si magneziu. Nu lipsesc, de asemenea, vitaminele A, B si C, iodul si zaharuri. Prezenta vitaminei C, un puternic antioxidant se previne aparitia diferitelor forme de cancer, precum cel de stomac, de pancreas sau vezica urinara