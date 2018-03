Detalii privind Marea Adunare Centenară din 25 martie

11:45

La ceva timp după lansarea unui flagship, apar și câteva știri cu privire la costurile de producție ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea informații odată cu apariția lui iPhone X, de exemplu, care a ajuns la un preț de 1.000 de dolari, relatează playtech.ro. Costurile de producție, însă, nu depășesc jumătate din prețul de vânzare al telefonului. Cei de la Tech Insights au obiceiul de a publica analize cu privire la costul componentelor atunci când noi flagshipuri apar pe piață. Acum, aceștia au publicat informații cu privire la Samsung Galaxy S9 Plus, varianta cu procesor Exynos. Conform tabelului de mai jos, componentele din interiorul unui S9 Plus costă 379 de dolari. Astfel, telefonul rămâne, în continuare, mai ieftin decât un iPhone X, care costă 389,5 dolari. Cea mai scumpă componentă a lui Samsung Galaxy S9 Plus este display-ul, iar asta nu surprinde pe nimeni. Prețul unui ecran ar fi de 72,5 dolari. Procesorul e a doua componentă în ordinea prețului, cu un preț de 68 de dolari. Pe podium ajunge, firește, și camera foto a telefonului, car costă 48 de dolari. Bateria smartphone-ului este una dintre cele mai ieftine componente din interiorul lui Samsung Galaxy S9 Plus, cu un preț de doar 5,5 dolari. La finalul listei de componente, mai adaugi 12,5 dolari pentru asamblarea finală și pentru testele relevante, iar apoi ai un S9 Plus bun de vândut.