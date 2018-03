Kaufland anunță investiții de 100 de milioane de euro în următorii trei ani și 1000 de locuri de muncă

09:50

Ministerul Economiei și Infrastructurii a informat astăzi că, la moment, traseele naționale sunt practicabile și se circulă în condiții de iarnă, pe drumuri este ghețuș. La lucrările de curățare și împrăștiere a materialului antiderapant pe partea carosabilă, din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor, sunt implicate circa 320 de unități de utilaje speciale și peste […]