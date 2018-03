Înfiorător! Peste 1600 de cazuri de viroze înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul Republicii Moldova

15:10

Putini sunt cei care stiu ca simbolul Parisului, celebrul Turn Eiffel, a fost realizat dupa o tehnologie inventata in Romania de inginerul Gheorghe Panculescu. Dupa ce a absolvit cursurile Politehnicii din Zurich, inginerul Gheorghe Panculescu ajunge sa lucreze in cadrul companiei Eiffel, la recomandarea marelui scriitor Vasile Alecsandri, scrie Răcnetul Carpaților. In 1878, Panculescu revine…