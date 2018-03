Explozie în centru capitalei: Două persoane au decedat după ce o grenadă a explodat într-un magazin

08:30

Horoscop 19 martie 2018. Iubirea va pluti în aer pentru unele zodii. Citeşte horoscopul pentru fiecare semn zodiacal, potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 19 martie 2018 Nu poti intelege corect parerile celor din jurul tau, mai ales ca sunt atat de contradictorii. Unii tac si nu stii ce gandesc, in timp ce altii dau replici dure si critica tot ce faci, deci cine are dreptate? Poate ai prefera ca lumea sa-si exprime punctul de vedere cu mai multa energie, decat sa taca si sa gandeasca cine stie ce, dar nici tonul agresiv nu ti-e pe plac. Esti si tu confuz, pentru ca nu stii ce decizie sa iei privind la reactiile celor care iti tin companie. Nici una nu seamana cu cealalta, iar tu esti la mijloc si incerci sa-i multumesti si pe unii, si pe altii. Nu prea reusesti. Taur – Horoscop 19 martie 2018 Iubirea poate fi cel mai bun tratament, cel mai eficient medicament in momentele cand tu sau cel drag nu sunteti in cea mai buna forma fizica sau psihica. Te simti altfel cand iubesti, nici bolile nu mai exista, nici supararile nu se mai resimt, doar pentru ca iubirea te incarca de energie din belsug li se transmite miraculos in tot organismul. Consumi portii imense de iubire de la partenerul tau si devine forta ta vitala, si acelasi lucru ii oferi si tu lui, inapoi, inzecit. Va faceti bine unul altuia prin asemenea gesturi de afectiune deplina, deci poti sa ceri si oferi doze din ce in ce mai mari de iubire! Niciodata nu face rau supradoza si nici nu exista reactii adverse! Gemeni – Horoscop 19 martie 2018 Este o zi pe placul tau datorita oamenilor cu care interactionezi. Ai sansa de a intalni persoane care gandesc la fel ca tine si au acelasi entuziasm in fata planurilor de care vrei sa te ocupi azi. Fa echipa cu acestia in tot felul de actiuni interesante, dinamice, pline de viata, pentru ca rezultatele ar fi excelente. Prietenia este si ea in prim plan, atat pentru ca tu esti dispus sa oferi sprijin neconditionat celor la care tii, cat si pentru ca primesti din partea celor care te simpatizeaza numai gesturi frumoase, care iti confirma faptul ca ai alaturi de tine oameni potriviti viselor tale. Rac – Horoscop 19 martie 2018 Uneori, iubirea are si conotatii mai putin placute, mai ales daca in stilul celuilalt de a-ti arata ca te iubeste se infiltreaza aspectele nedorite ale iubirii: gelozia, posesivitatea, panda, ranchiuna. Si ele fac parte din meniu cand iubesti, asa e, dar de data aceasta persoana iubita pare sa exagereze. Chiar daca e forma sa de a-ti arata cat de mult insemni pentru el, nu e genul de declaratie de dragoste pe care l-ai fi asteptat, pentru ca atenteaza la libertatea ta, cea pe care o pretuiesti tu cel mai mult. Poate esti iubirea lui, dar nu esti si proprietatea sa, dar el nu intelege asta! Leu – Horoscop 19 martie 2018 Esti in fata unui moment in care parca nu ai vrea sa lasi lucrurile sa curga de la sine, la voia intamplarii. Esti mult mai curios fata de ce te asteapta, ca atare vei fi, cel putin azi, un mare devorator de literatura cu tenta esoterica sau spirituala. Numerologia, astrologia, orice alte domenii care deschid o portita catre viitor, sunt marile tale atractii, poate incepi chiar sa le studiezi, pentru ca esti in cautare de raspunsuri si le poti gasi cu ajutorul lor. Nici tie nu-ti vine a crede cat de avid esti de a afla ce te asteapta, de aceea un horoscop ca cel pe care il citesti acum e doar punctul de plecare spre o lume atractiva de predictii astrale care te motiveaza. Fecioară – Horoscop 19 martie 2018 Atmosfera placuta din familie este cel mai de pret aspect al vietii tale din acest moment. Esti un parinte dedicat sau, daca nu ai devenit inca parinte, esti un fiu minunat de care se bucura parintii tai cu maxima satisfactie. Schimbul de vorbe frumoase, de afectivitate, de emotii din sanul familiei este la cote inalte, cu sansa de a trai unele momente de varf in familie: o nunta, un botez, venirea pe lume a unui bebelus, o mutare in casa noua sau orice alt eveniment frumos si special care vizeaza relatia ta cu cei dragi. Azi ai curaj sa spui, cu mana pe inima, ca esti fericit! Balanță – Horoscop 19 martie 2018 Esti in fata unui eveniment care te entuziasmeaza la maximum, pe de o parte, dar te si emotioneaza, pe de alta parte. Sunt sentimente diametral opuse: ceva te atrage, dar altceva te tine departe, pentru ca ai dori, dar parca n-ai dori sa se intample. Lasa-te dus de val, nu te mai gandi atat la ce va urma. Trac e firesc sa ai ca in fata oricarui nou inceput, dar daca faci primul pas cu entuziasm si incredere in ce va urma, nimic nu are ce sa te abata de la telul propus. Temerile care ti se infiltreaza in suflet pot strica multe, deci uita de ele! Scorpion – Horoscop 19 martie 2018 Daca te inconjori de oameni negativisti sau pesimisti, fii sigur ca te vor influenta si pe tine in mare masura, ca atare ziua depinde enorm de anturajul in care nimeresti. Unii te vor monopoliza cu problemele lor nesfarsite, altii te vor folosi ca umar de plans sau ureche de ascultat, dar trebuie sa ai curajul sa iesi din aceste medii si sa nu te lasi coplesit de energiile lor negative. Ai si tu destule probleme, ca sa le mai iei pe umerii tai pe ale altora, deci invata sa mai spui nu la astfel de situatii care nu iti fac bine. Săgetător – Horoscop 19 martie 2018 Daca vezi ca un proiect inceput demult nu mai are nimic nou de oferit, ar fi bine sa te gandesti din ce in ce mai serios sa-i pui punct decat sa-l continui fara rost. De la o vreme, nimic nu mai evolueaza, nu mai apare nimic nou, ti-ai pierdut si interesul, si cheful, si energia, deci nu mai ai nicio tragere de inima sa duci mai departe ceva ce nu se mai urneste din loc. Te tenteaza sa-i pui punct aici, si bine faci, pentru ca ce ai avut mai bun de castigat de pe urma acestui plan tine deja de trecut. Inchide capitolul, extrage concluzia finala si cauta-ti altceva de facut! Capricorn – Horoscop 19 martie 2018 Ai numai motive de bucurie! Primesti de la cei din jur superbe semne de afectiune, de prietenie, de simpatie, care te fac sa te simti bine in pielea ta. Iubirea pare sa fie planul cel mai favorizat al zilei, traind momente cu o incarcatura emotionala maxima, deci profita din plin de tot ce se petrece in jur. Fa declaratii de iubire, primeste-le pe cele care vin de la oameni care tin cu adevarat la tine, daruieste tot ce ai mai bun in suflet pentru ca vei primi inzecit inapoi. La ce sentimente imense clocotesc acum in inima ta, ar fi culmea sa nu fie o zi fericita! Vărsător – Horoscop 19 martie 2018 Gata, ai decis ca de cum inainte sa schimbi macazul si sa nu mai faci ceea ce faceai inainte. Esti in fata unei mari transformari ce iti poate afecta existenta, personalitatea, stilul de a fi, regimul de viata, modul de a te comporta fata de o anumita persoana. Consideri ca nu mai poti continua pe aceeasi linie ca inainte, ca trebuie sa rupi pisica, si de azi incolo vei fi complet diferit. Ai mari sperante ca ai facut schimbarea cea mai buna pentru tine! Pești – Horoscop 19 martie 2018 Daca vezi ca atmosfera se tensioneaza in jurul tau din cauza unui amic ce isi elibereaza nervii pe oricine, mai bine iesi din acel mediu. Nu turna gaz pe foc, pentru ca valvataia e gata sa izbucneasca. Sunt momente cand a ignora, a te face ca nu auzi, a trece mai departe ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat sunt cele mai bune reactii in cazul momentelor critice. Taci si suporta situatia, chiar daca nu-i convine, pentru ca numai asa poti dezamorsa mai repede bomba!