Omul de la care a pornit scandalul legat de datele Facebook este un profesor rus născut în Moldova

Fără să vrem, fiecare dintre noi își dă informațiile personale unor companii prin intermediul Facebook. Fie că e vorba de un like, un share sau un test de personalitate care te pune să te autentifici cu contul de Facebook.Potrivit unor investigații publicate de New York Times și The Observer, compania Cambridge Analytica a colectat date personale de la peste 50 milioane de utilizatori Facebook și le-a folosit în campania electorală a lui Donald Trump.