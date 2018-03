Vlad Plahotniuc: „Am cerut să fie votată rapid o lege care să protejeze medicii, precum și am solicitat acțiuni care să facă mai bună interacțiunea lor cu pacienții”

15:30

Munca depusă în ultimele zile de către angajații Primăriei pentru deszăpezirea și curățarea drumurilor va fi recompensată. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar Silvia Radu, care a ținut să le mulțumească angajaților structurilor municipale pentru dedicația cu care au lucrat ca să asigure o bună circulație a automobilelor și a pietonilor. De asemenea, Radu i-a îndemnat să fie pregătiți, întrucât urmează și alte zile în care vremea ar putea să aducă surprize.„Chiar dacă suntem departe de a spune că iarna a trecut, urmează, se pare, alte zile cu ninsori și provocări grele, vreau să le mulțumesc din suflet colegilor mei din Primărie, care au lucrat nonstop în aceste zile. Am fost la ei, am văzut cum au muncit, au suplinit prin efortul lor tehnica învechită.Le sunt recunoscătoare! Așa cum am anunțat, o să le oferim și anumite recompense financiare”, a scris Silvia Radu pe pagina sa de facebook.