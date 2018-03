Tinerii ar putea să nu fie obligați să „slujească patriei”. Democrații propun renunțarea la „regimul de oaste cu arcanul”.

12:45

Actriţa americană Cynthia Nixon, star al serialului de televiziune de succes „Totul despre sex/ Sex and the City", a anunţat că va candida la postul de guvernator al statului New York, transmite AFP.