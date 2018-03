Un celebru jurnalist din România a murit în condiții suspecte. Cu siguranță ia-i urmărit emisiunile

09:40

Pe 21 martie marcăm Ziua Internațională a Sindromul Down, care de această dată, s-a desfășurat sub forma unei manifestații interactive dintre copiii ce suferă de această disfuncție și copii tipici, la sărbătoarea „Soarele și prietenii”. În lume 1 copil din 800 are sindrom Down. Asta înseamnă că există peste 50 de milioane de persoane cu […]