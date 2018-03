video | Explozie în centrul Chișinăului. Un cumpărător ar fi amenințat vânzătoarea cu o grenadă

17:10

Pe 8 Aprilie se închid aplicările la bursele oferite de Stockholm School of Economics in Riga, una din universitățile lidere de business și economie din Europa. Conform ratingului creat de Financial Times în 2017, SSE Riga ocupă primul loc în regiunea Baltică printre universitățile de business, iar împreună cu universitatea mamă- SSE, sunt liderul în regiunea nordică și baltică.