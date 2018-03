(VIDEO) Pussy Riot respinge realegerea lui Putin: 18 ani de putere ne-au adus arestări, tortură, moartea activiştilor politici, corupţie, cenzură

11:01

Actriţa Cynthia Nixon, cunoscută din serialul de televiziune „Sex and the City", a anunţat luni că va candida pentru postul de guvernator al statului New York, devenind astfel adversara politică a democratului Andrew Cuomo, actualul deţinător al funcţiei, relatează The Guardian. „Iubesc New York-ul, şi astăzi mi-am anunţat candidatura pentru guvernator", a spus Nixon. Ea […]