Fostul președinte al Franței a fost reținut

98 de mame și-au dezvăluit istoriile cutremurătoare despre abuzurile din spitale și deja de 2 luni tot așteaptă o reacție: „Vrem să ne adunăm și să discutăm" „Am trecut prin iad și scriu cu lacrimi în ochi… Prima sarcină am monitorizat-o la medicii din Anglia și totul a fost bine. La a doua sarcină eram în Republica Moldova, unde am întâlnit des o atitudine negativă din partea unor medici… La naștere mi s-a rupt osul pubian stâng, fractura articulațiilor sacroliace. Personalul medical s-a comportat urât… Nu-ni ragi, când te-ai f**ut nu ai zgherat, da amu ni-o fași aișea pi prințăsa?", așa încep doar câteva din istoriile celor 98 de femei care, acum mai bine de două luni, au semnat o Declarație comună privind abuzurile pe care le-au întâlnit în sistemul medical din Moldova. Experiențele trăite sunt de-a dreptul cutremurătoare, iar declarația a avut scopul să atragă atenția autorităților asupra unor probleme grave cu care se confruntă mamele. Semnatarele s-au adresat prim-ministrului Pavel Filip, Ministerului Sănătății, Centrului Național Anticorupție, Oficiului Avocatului Poporului, personalului medical, instituțiilor mass-media și organizațiilor neguvernamentale de profil, instituțiilor diplomatice cu sediul la Chișinău și publicului larg, dar… exact după două luni — pe data de 12 martie — au fost nevoite să se adreseze repetat Guvernului Republicii Moldova. 368983306 Declarația Mamelor Care Au Avut de Suferit in Urma Interacțiunii Cu Sistemul Medical in Domeniul… by Elena Putregai on Scribd „Toate semnatarele, în primul rând, au așteptat o reacție de la domnul Filip, dar nu o ignorare totală și eschivarea de la răspuns. Domnul Filip este șeful Executivului, iar în situația creată trebuia să intervină de urgență, să dea indicațiile cuvenite și să monitorizeze situația. Regretabil este că mai multe femei raportează probleme grave din sistemul medical perinatal, iar șeful Executivului ignoră și pasează responsabilitățile sale. Am avut o experiență frumoasă de a lucra cu premierul la unele proiecte de legi în domeniul egalității de gen, în care dumnealui a manifestat deschidere și cooperare. Nu m-am așteptat ca toate aceste femei să fie ignorate. O declarație publică, un mesaj, orice reacție avea să însemne foarte mult. Nu înțeleg de ce autoritățile încearcă să prefacă totul într-un război dintre medici și pacienți. Ambele părți ar trebui să înțeleagă că avem un scop comun — îmbunătățirea sistemului medical și ar trebui împreună să luptăm pentru acest lucru și nu între noi", a punctat coautoarea petiției, Alina Andronache. Solicitată de Realitatea.md, Stela Nistor, consilier principal de stat al prim-ministrului, a declarat că Guvernul, de fapt, a reacționat la această Declarație. „La prima scrisoare, Guvernul a reacționat. La indicația prim-ministrului Pavel Filip, Ministerul Sănătății, inclusiv și Cancelaria de Stat, au expus măsurile care urmează să fie întreprinse pentru ca în viitor să fie prevenite și să nu se mai întâmple asemenea cazuri. Suntem la curent și cu apelul repetat. Acum, se elaborează un răspuns și pentru acesta. Colegii lucrează", a punctat aceasta. Într-adevăr, Alina Andronache spune că a venit un răspuns. „Primul și unicul email pe care l-am primit de la Cancelaria […]