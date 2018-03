Trei ambulanțe și un autobuz școlar, blocate în nămeți pe drumurile naționale. Situația în republică în ultimele 24 de ore

10:00

Peste 15 raioane, dar și Chișinău, rămân parțial fără energie electrică timp de mai multe ore Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunţă că marţi, 20 martie, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica: st. Independenţei 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4, N. Titulescu 39, P. Ungureanu 32, T. Strişca 1, 2 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 str. Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, 8/2, Cernăuţi 3, Poamei 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Pompierilor 16A, Sarmizegetusa 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:30 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Izvoarelor, Gagarin, Independenţei — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00, pentru 1 oră str. Păcii, Decebal, Aeroport — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00, pentru 1 oră 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, L. Deleanu 1/3 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Capriana, Cartusa, Codrilor, Codrilor str-la, Gribov, Iaşului str-la, Iaşului str-la, Miron Costin, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu 1 str-la, Nicolae Testemiţeanu 2 str-la, Nicolae Testemiţeanu 4 str-la — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 17:00 str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 13:00 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Mitr. Gurie Grosu 16, Valea Dicescu 53-91, 64-140, şos. Hînceşti 44 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00, pentru 1 oră 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Cărămidarilor 23-79, 56-94, L. Rebreanu 38/1, Movilenin 1-51, 2-32, Sf. Paraschiva 9-27 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Grigore Vieru 22/3 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00 bd. Grigore Vieru 22/4 — în intervalul de timp între 09:30 — 13:00 bd. Moscova 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/3, 7/3, str. B. Voievod 2, 2/1, 2/2, 2/B, C, D, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/6, 8/7 — în intervalul de timp între 11:00 — 17:00 str. C. Brîncoveanu 25-33, 26-30, Criuleni 60-82, 65-85, str-la Criuleni 40, 60, Doina 84-90, 113-121, Hotin 1-47, 18-60, L. Damian 59-81, 60-82, Moldoviţa 6-28, 27-45, Teodoroiu Ec. 18-48, 33-59, Timişoara 1-45, 2-46, V. Crăsescu 48-72, 53-79, str-la Crăsescu 34-58, 35-59 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 str. Milano 1A, Petricani 202 — 208/1, str-la Petricani 206 — în intervalul de timp între 13:00 — 15:00 str. Pitulicii 28, Podgorenilor 64A, 69, 78, 78A, 97 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Drumul Alegei, Fîntînilor, Gratii Ştefan, Grigore Ureche str-la, Ion Creangă, Prieteniei, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, 1 Mai — parţial în intervalul de timp între 09:00 — […]