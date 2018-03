Volkswagen Arteon poate primi o versiune Shooting Brake în viitorul apropiat. Designul acestuia este deja finalizat!

17:00

Compania Subaru a publicat un teaser în care apare posteriorul modelului Forester de genereația a cincea. Debutul public al SUV-ului va avea loc în data de 28 martie în cadrul Salonului Auto de la New York. Vestitorul noului Forester este numit conceptul Viziv Future, prezentat la Tokyo în anul 2015. Conform informațiilor preliminare, noul Subaru