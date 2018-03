Vladimir Putin – lider la alegerile de duminică din Rusia. Pentru el au votat 76,69%

10:45

Unul dintre liderii Partidului Condus de Maia Sandu spune că apreciază anumite momente din activitatea primarului general interimar al Chișinăului, Silvia Radu. Declarația a fost făcută de către președintele organizației teritoriale Chișinău a PAS, Vladimir Bolea, la o emisiune de la TVC 21, când a fost întrebat de moderator dacă Silvia Radu lucrează suficient de bine în folosul cetățenilor. ”Apreciez anumite momente. Dar ea trebuie să participe în cadrul alegerilor și să le câștige pentru a deveni primar”, a spus Bolea. PAS încă nu a decis dacă merge la alegeri cu un candidat propriu sau îl va susține pe președintele PPDA, Andrei Năstase. Amintim că primarul interimar a declarat anterior că nu se gândește momentat la alegeri. Și asta pentru că are de făcut multe în oraș, care a fost delăsat în perioada guvernării liberale. Silvia Radu a lansat recent campania ”Facem curat lună”, în cadrul căreia serviciile primăriei salubrizează tot orașul, evacuează gheretele abandonate și nefuncționale, curăță copacii care au rămas cu crengile frânte încă de la ninsorile din aprilie anul trecut. La fel, Radu a inceput o serie de transformări pentru eliminarea corupției din primărie, iar mai mulți șefi de subdiviziuni au fost demiși. The post Lider PAS: Apreciez anumite momente în activitatea Silviei Radu, dar ea trebuie să câștige alegerile pentru a deveni primar al Capitalei appeared first on Moldova 24.