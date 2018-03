(foto) Incredibil! Cum s-a pozat un bărbat la -5 grade frig

13:20

Serialul „Chernobyl: Zone of Alienation” prezintă imaginea unei Uniuni Sovietice care nu s-a destrămat niciodată și există inclusiv în anul 2050. Seria se aseamănă cu „The Man in the High Castel”, care prezintă un viitor în care Germania nazistă a câștigat războiul și efectele pe care le produce la nivelul Americii, scrie Playtech.ro. Primul sezon… Articolul (video) URSS 2050: Iată cum ar fi arătat Rusia Sovietică în secolul 21 apare prima dată în Telegraph Moldova.