Dispozitivele de „fumat fără fum”, blamate de Raed Arafat. Vezi ce spune despre aceste „aparate ale morții”

“Aceste calităţi se manifestă încă de la o vârstă fragedă, deci pot fi considerate înnăscute. Cu toate astea, omul poate căpăta această inteligenţă emoţională, combinată cu o inteligenţă socială, pe parcursul vieţii, în funcţie de experienţele de viaţă, de traumă, dar şi din dorinţa de a imita comportamentul unei persoane pe care o admiră”, precizează psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Ce se înâmplă, doctore? Iată care ar fi, în opinia psihologului, comportamentul unui om inteligent! Îşi conturează aşteptările raportându-se corect la ceilalţi. Cu alte cuvinte, nu cere celorlalţi ceea ce aceştia nu pot oferi. Exemplu: dacă îşi doreşte un job sau o parteneră de viaţă apelează doar la cei care îl pot ajuta cu adevărat, nu împovărează cu nevoile lui pe toată lumea. Nu îşi doreşte să îi schimbe pe ceilalţi. Evaluează cu uşurinţă care sunt calităţile şi defectele celorlalţi şi se concentrează pe calităţi. Exemplu: are un prieten ce simte nevoia doar să se plângă. El îl ascultă şi îl ajută să îşi găsească o solutie pentru problemele lui, scrie csid.ro. Nu se încarcă cu problemele celorlalţi. Ştie să asculte, să sfătuiască sau să ajute, fără să simtă că se sacrifică. Exemplu: are un prieten care nu are un job. Îl sfătuieşte să îşi facă un CV, să îl depună în mai multe locuri, dar nu îi propune să vină la el la firmă, asta pentru a nu îşi complica existenţa. Nu îi judecă pe cei din jur, nu bârfeşte şi nu intră în polemici. Exemplu: dacă unul dintre prieteni bârfeşte un prieten comun sau îi cere părerea despre defectele prietenului care nu este de faţă, el iese cu eleganţă din această capcană, exprimându-şi opinia faţă de calităţile persoanei respective sau pur şi simplu schimbă subiectul. Ori se preface că nu a înţeles ce i se cere. Îşi controlează şi gestionează emoţiile, astfel încât să nu fie uşor de “citit”, manipulat sau controlat. Exemplu: dacă are un prieten care se plânge tot timpul, el ştie să asculte fără să pară rece, dar fix atât cât consideră el necesar, condensed discursul celuilalt sau dirijând astfel situaţia încât să nu cheltuiască mai multe resurse afective decât este necesar. Este focusat pe rezultate. Indiferent dacă vorbim de familie, carieră, sport sau activităţi sociale, el ştie să fie eficient. Exemplu: dacă îşi doreşte o carieră anume, descoperă cu uşurinţă care sunt paşii ce trebuie urmaţi: studii, firma potrivită, colegii de care are nevoie, timpul pe care trebuie să îl investească. Din exterior poate părea o matrice simplu de urmat, în schimb, marea majoritate a oamenilor se pierd în amănunte cărora el nu le dă nicio importanţă,cum ar fi, dorinţa de a arde etape, bârfele de la serviciu sau credinţa că ai nevoie de noroc. El îşi construieşte norocul, nu îl aşteaptă. Ştie să motiveze. Orice problemă ai avea, după o discuţie cu el vei vedea lucrurile mai simplu şi calea de rezolvare. Exemplu: dacă ai impresia că eşti în situaţia de a rămâne fără serviciu, odată ce vei discuta cu el vei descoperi soluţii de a diminua frica, dar şi o seamă întreagă de oportunităţi ce sunt doar la un pas de tine. Pot ascunde calităţile de mai sus o persoană rece şi calculată? Un eventual psihopat? “Psihopatul nu are sentimente şi este interesat de rezultate, eventual în dauna intereselor tale. Persoana care are inteligenţă emoţională nu manipulează şi nu caută să îşi urmărească doar propriile intere. Pur şi simplu nu pierde timp cu ceea ce nu îţi este nici ţie, dar nici lui, necesar. Dacă suferi de depresie, vei aprecia faptul că ştie să te asculte şi să te motiveze. Dacă suferi de o anxietate legată de relaţia afectivă sau de serviciu, va şti să te asculte, dar şi să îţi arate cât de simplu poţi rezolva problemele dacă nu te laşi doborât”, adaugă specialistul. Gradul de cultură şi comportamentul de conjunctură nu pot garanta caracterul curat sau nivelul de inteligenţă emoţională al unei persoane. Cum poate obţine o persoană un grad de inteligenţă emoţională ridicat? “Nu este simplu şi nu există o reţetă ce poate da rezultate peste noapte. Important este să aibă răbdare, să îşi dorească să cultive acele comportamente subliniate mai sus. Dacă nu reuşeşte de unul singur, poate apela la ajutorul unui psiholog sau poate încerca să citească cărţi din domeniul dezvoltării personale, să încerce să vadă ce teorie i se potriveşte cel mai bine şi să încerce să producă această schimbare pas cu pas. Are nevoie doar de dorinţă, informaţii, un plan şi răbdare”, susţine psihoterapeutul Constantin Cornea.