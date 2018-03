Al patrulea mandat. Vladimir Putin a fost reales preşedinte cu peste 76% dintre voturi

12:15

"Avem o problemă în sectorul acesta, care este lipsa specialiştilor IT. Cu problema acesta noi lucrăm şi am depistat-o chiar din prima zi de când am venit la minister. Pentru că eu am venit cu o idee şi am zis că eu am soluţie pentru economia Republicii Moldova. Colegii mă întrebau care este solu...