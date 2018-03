Pilotul acuzat că a provocat prăbușirea zborului MH17 în Ucraina s-a sinucis

11:10

Un grav accident s-a produs cu puţin timp în urmă in gara de la Falesti. O femeie, insarcinata in luna a 8-a a fost transportata la spital si se afla in stare grava dupa ce a fost lovita de un tren care circula pe ruta Chisinau - Moscova.Totul s-a intamplat in jurul orei 14:00 in gara de la Falesti. Potrivit politiei, femeie de 39 de ani se afla pe peron, iar la un moment dat a cobor pe calea ferata si mergea printre sine, iar in acel moment, brusc, a aparut un tren si a lovit-o in plin, scrie protv.md.Trenul circula pe ruta Chisinau - Moscova.Femeia a fost transportata in stare grava la spitalul raional din Falesti, iar acum se afla la reanimare.