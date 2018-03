Studenţii UTM vor beneficia de laboratoare ultramoderne Circle

17:20

Sezonul de vară vine cu noi curse directe: Tel Aviv, Atena, Ekaterinburg, Voronej și Frankfurt Industria aeronautică trece la programul operațional de vară: noul sezon aduce un număr sporit de zboruri și lansări de curse noi. Pe 25 martie curent, industria aviatică va trece la orarul de vară, valabil până în ultima duminică a lunii octombrie. Noutatea sezonului este dezvoltarea destinației Tel Aviv, urmare a semnării Acordului interguvernamental cu Israelul. Astfel, se va lansa cursa spre Tel Aviv din 6 mai, cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, iar din 4 iunie se așteaptă intrarea pe piață, cu aceeași destinație a operatorului ARKIA Israeli Airlines cu alte 2 frecvențe. Compania Tandem Aero, la fel va mări numărul zborurilor pe destinația Tel Aviv, iar în total din vară vor fi operate 8 zboruri pe săptămână. Și lowcostul WizzAir vine cu zboruri din Chișinău spre Atena – de 2 ori pe săptămână. Lufthansa va introduce cursa Chișinău – Frankfurt. Ca urmare, frecvența zborurilor spre Frankfurt, care mai este operată de Air Moldova, se va dubla și va ajunge la 14. Operatorii naționali vin cu lansări de destinații noi din Chișinău- Ekaterinburg – efectuată inițial de 2 ori pe săptămână de Air Moldova, cu creșterea până la 4 zboruri din iunie și Voronej – la fel de 2 ori pe săptămână pe care o va deschide Fly One. În acest sezon va fi operat avea un număr record de zboruri spre și dinspre Moscova – până la 77 zboruri pe săptămână, efectuate de 6 operatori aerieni: Air Moldova, Fly One, S7 Airlines, Aeroflot, Ural Airlines, Globus Airlines. La fel, va crește considerabil numărul zborurilor spre București – de la 19 până la 30 pe săptămână, dintre care 26 de curse vor fi operate de compania românească Tarom și 4 de către Air Moldova. Destinația Istanbul va fi operată de Turkish Airlines și Air Moldova cu un număr total de 21 frevcențe pe săptămână. Spre St-Petersburg se vor opera 19 curse săptămânale, față de 7 în sezonul de iarnă, cu revenirea pe această destinație a celui de-al doilea operator național Fly One, care vine cu 6 zboruri săptămânale. Destinația Kiev va fi operată, cel mai probabil după luna iulie 2018, de 2 ori pe zi, de MAU, urmare a liberalizării pieței cu Ucraina, fiind semnat Acordul privind serviciile de transport aerian dintre Guvernele Moldovei și Ucrainei. Pentru cursa Viena este mărită frecvenţa zborurilor de către Austrian Airlines, care va opera până la 11 curse săptămânal, iar Air Moldova — 2. Și pe direcția spre Londra se va înregistra o majorare a frecvenței de la 9 la 11 zboruri pe săptămână, operate de Air Moldova și WizzAir. La fel, va creşte până la 9 pe săptămână frecvenţa zborurilor pentru cursele regulate spre Varşovia, operate de compania LOT. Câte 9 curse săptămânale vor fi spre Paris (Air Moldova și Fly One), și Verona. Spre Roma, Bologna și Dublin – câte 8 curse săptămânale. Totodată, în sezonul de vară spre Antalya se vor efectua până la […]