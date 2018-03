Avertisment ONU: Până în 2050, aproape cinci miliarde de oameni vor avea acces redus la apă

13:40

Muzeul de Fail-uri (Museum of Failure) din Hollywood are drept exponate produse şi invenţii care au eşuat – printre ele se numără o lasagna produsă de Colgate şi un joc de masă care îl are ca subiect pe Donald Trump. Muzeul de Fail-uri şi-a deschis uşile luna aceasta, în Hollywood, şi are o colecţie de […] Articolul În Hollywood s-a deschis Muzeul de Fail-uri, dedicat eşecurilor comerciale apare prima dată în Cotidianul.MD.