Silvia Radu: „Le mulțumesc din suflet angajaților Primăriei care au muncit nonstop în week-end, le vom acorda recompense. Greul însă nu a trecut încă”

In timp ce unii ucraineni au manifestat astazi in fata sectiilor de vot deschise pentru alegerile din Rusia, altii au protestat fata de presedintele Petro Prorosenko. Zeci de oameni, sustinatori ai lui Mihail Saakashvili, au iesit pe strazi in mai multe orase.Intr-un glas, manifestantii adunati in piata principala de la Kiev, au cerut demisia lui Petro Poroshenko. Sustinatorii lui Mihail Saakashvili l-au acuzat pe presedintele ucrainean de dictatura si au cerut sa fie organizate alegeri noi. Protestatarii au pornit apoi spre locuinta lui Porosenko. Acolo, insa erau asteptati deja de zeci de politisti, care au blocat accesul, scrie protv.md.Protestul a durat cateva ore, timp in care oamenii au cerut ca fotoliul de sef al statului sa fie ocupat de un candidat al poporului. Iar pentru aceasta initiativa au inceput sa fie adunate semnaturi. Este al doilea mars de acest fel, organizat in ultima luna in Ucraina. Data trecuta actiunea a adunat in jur de o mie de oameni.