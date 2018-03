Irina Rimes a avut o poveste de dragoste intensă: «Eu și Andi ne-am căsătorit când aveam 22 de ani»

20:50

Pavel este un tânăr de 24 de ani care nu vorbește, nu merge, nu reacționează la nimic din ce se întâmplă în jur și își trăiește zilele în propria lume pe care nimeni nu o poate descifra. Băiatul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală și epilepsie. Este invalid de gradul I în stare gravă și […] The post Părinții unui tânăr cu dizabilități din Ialoveni cer, disperați, ajutor! Au nevoie de scutece, produse alimentare și haine pentru fiul lor