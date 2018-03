INP: Circulaţia a fost sistată în patru raioane şi într-un oraş din ţară pentru maşinile grele

12:30

Cum răspunde Silvia Radu la întrebarea repedată, dacă va candida la alegerile pentru Primăria capitalei: „Vedeți ce se întâmplă afară?…" Primarul interimar al capitalei Silvia Radu, spune că nu are timp să se gândească dacă va candida ori nu la alegerile locale de pe 20 mai 2018: „Vedeți ce se întâmplă afară?… Eu nu am timp nici să ajung acasă, sincer vă zic", a declarat edilul interimar azi, după ședința de azi de la Primăria Chișinău.