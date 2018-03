Cinematograful din Cahul va fi DĂRÂMAT. În loc se va ridica un MALL local

18:01

Pe 15 martie Centrul de Excelență în Domeniul TIC, Tekwill, celebrează un an de inovație, inspirație, creativitate și realizări care au depășit așteptările setate acum un an. Tekwill reprezintă în acest moment unul dintre cele mai mari huburi IT din Europa de Sud-Est și rămâne un spațiu, în care oamenii se conectează la idei, […]