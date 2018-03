Igor Dodon a semnat decretul de numire a Victoriei Iftodi în funcția de ministru al Justiției (DOC)

20:00

Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu consideră că guvernarea în Moldova de după alegerile parlamentare trebuie să fie în mâinile unei coaliții pro-europene, chiar dacă aceasta este formată în jurul PDM și a lui Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ziarul Adevărul, în contextul priorităților pe care le are România, care urmează să preia președinția Uniunii Europene anul viitor. „Există acest Partid Democrat. Iar Guvernul Pavel Filip, susţinut de Partidul Democrat, a dat numai semnale europene. Tot ce a făcut acest Guvern a fost pro-UE. Aceasta este realitatea. Văd orice coaliţie, având în vedere situaţia din Moldova", a declarat Marinescu. Acesta consideră că o altă alternativă nu există, iar partidele pro-europene trebuie să ajungă la un compromis și să formeze coaliția. În opinia europarlamentarului, victoria forțelor pro-ruse la alegeri va șterge toate succesele obținute de țara noastră în ceea ce ține de apropierea de Uniunea Europeană și o va arunca spre Est. „Dacă se instalează un Guvern pro-rus, care va rezista patru ani, deja Balcanii se vor duce înainte, iar Moldova ar rămâne de căruţă, deci va fi o perioadă pierdută. Trebuie făcute toate eforturile posibile, trebuie adunate toate voturile europene de pe toate direcţiile, inclusiv cele unioniste, ca să se ajungă la o majoritate pro-europeană. Altfel, va fi foarte greu", adaugă eurodeputatul Marian Jean Marinescu.