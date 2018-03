Sprijin european: un tânăr din Tiraspol produce dispozitive inedite pentru încărcarea telefoanelor mobile

11:10

Postul de televiziune BTV din Bălți a atacat în judecată întreprinderea de stat „Moldtelecom” în legătură cu refuzul, deja de trei ani, de a include BTV în rețeaua de distribuție IPTV (televiziunea digitală cu transmiterea datelor prin Internet Protocol). După cum a anunțat directorul BTV, Rodica Deleu, administrația postului de televiziune a adresat solicitări operatorului […] The post Postul local BTV a atacat în judecată Moldtelecom pentru neincluderea în rețeaua de distribuție appeared first on Moldova.org.