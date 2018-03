Putin, la cea mai mare victorie

11:00

Moldova nu are un sistem automatizat de supraveghere video a circulației rutiere Sistemul automatizat de supraveghere video a circulației rutiere din cele 33 de puncte de monitorizare, amplasate în raioanele republicii, va fi funcțional abia în acest an, promit responsabili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne Potrivit șefului Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Anatolie Dănilă, în prezent, sunt funcționale doar 126 de camere video și 145 de camere foto, instalate în municipiul Chișinău, care asigură supravegherea circulației rutiere în 126 de direcții de monitorizare din Capitală. "Pe traseele din republică au fost instalate alte sisteme de monitorizare decât cele omologate, fapt care a condus la sistarea funcționării acestora. Pe parcursul anului curent, acestea urmează a fi conectate", a spus șeful din cadrul MAI, în cadrul audierilor publice, organizate, pe 14 martie, de Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, scrie Mold-Street. Anterior Curtea de Conturi a constatat că modul cum a fost implementat și gestionat sistemul de supraveghere a traficului rutier în perioada 2014-2015 în Republica Moldova a dus la abateri grave și prejudicii de peste o sută de milioane lei. Totodată Procuratura și CNA au inițiat o anchetă penală în baza indicilor infracțiunii prevăzute la art.328 alin.(3) lit.d) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani). În dosar figurau cel puțin șase companii autohtone ce au fost implicate direct sau indirect în prestarea serviciilor de monitorizare video a traficului rutier. E vorba de „Midland Engineering" SRL, „Netsistem" SRL, „Dessa International" SRL, „Diolum" SRL, „Avtourogan" SRL, „Inforad" SRL și alte societăți comerciale care au avut contracte cu consiliile raionale privind prestarea serviciilor de supraveghere a traficului rutier. Potrivit materialelor Curții de Conturi s-a stabilit că factorii de decizie ai Serviciului tehnologii informaționale al MAI (în continuare STI al MAI) au semnat un contract cu Rossoft SRL privind elaborarea unui sistem informațional automatizat pentru evidența unică a contravențiilor pentru MAI, indiferent de agentul constatator care a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție și autoritatea care a primit decizia de sancționare contravențională. La fel, conform contractelor încheiate, Rossoft SRL asigura funcționarea sistemului informațional respectiv prin prestarea serviciilor de mentenanță. De menționat că sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor include și informația privind destinația amenzii contravenționale, în dependență de locul comiterii contravenției, subdiviziunea care a aplicat amenda, metoda de documentare a contravenției.