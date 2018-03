Oferta primăverii la credite de la Moldindconbank!

19:01

Societatea de analiză a datelor Cambridge Analytica a cules informaţii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fără acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de susţinere în campania prezidenţială din 2016 a lui Donald Trump, dezvăluie The New York Times (NYT) şi The Observer, potrivit News.ro.