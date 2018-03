VIDEO// Unioniștii din Moldova au mers București și au vorbit cu liderii politici ai opoziției românești

09:15

TAUR Perioada îţi este, înca odata, favorabilă. Totusi, este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului este de reașezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, din primul decan al Capricornului, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare, Pleiadele cele capricioase, te vor proteja in continuare ! Ai incredere ! Nu deschide nici o directie, nici un proiect lunea asta, chair dacă se zice ca lucrurile trebuiesc pornite de luni, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discutţiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns! GEMENI Luni, 19 martie, este pentru tine o zi uşoară. Poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi capricioasa de iarnă târzie sau primăvară timpurie, dacă poți, amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru mijlocul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare... Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Perioada este favorabilă călătoriilor, mai depărtate sau apropiate – asta dacă trebuie să pleci într-o delegaţie sau călătorie de afaceri, pentru că vacanţele sunt mai rare în acestă parte a anului. Daca vrei neaparat să te auzi vorbind, trăncaneşte cu eleganţă şi snobism despre artişti, muzică şi film şi lasă-ţi prietenii în pace! RAC Astăzi ai un bun prilej să recapeţi iniţiativa. Ziua de luni, 19 martie, aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni - care sunt prost aspectate. Întotdeauna sunt prost aspectate! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate cu tranzite benefice ale lui Mercur. Este şi o petrecere, pe seară, pentru procentul din Raci care doresc să se distreze, scrie evz.ro. LEU Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fie foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Nu că nu ar fi importante sclipiciurile în ochii femeilor care sunt coţofane drăguţe şi simpatice, plenar şi iremediabil, dar configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Lumea trece printr-o configuraţie malefică din cauza răutății și a prostiei, care provoacă, prin rezonanţă, sau Dumnezeu ştie cum (ştie cu siguranţă!) şi mai mult haos in comunicare si sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale din atâta lucru! FECIOARĂ O atitudine fermă dar şi uşor comică rezolvă situația. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de anturaj, in general. Pe total ziua de 19 martie este, în general, favorabilă. BALANŢĂ Cel mai adesea lucrurile sunt dezarmant de simple. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari şi nu se cade să te cobori la nivelul lor. SCORPION Poţi profita de o situaţie conjuncturală, de un chilipir. Ziua de luni, 19 martie, este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi. Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depăşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter! SĂGETĂTOR Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii, poate. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune, sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare, sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor, sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Aspectele negative sunt punctuale interesând câteva dintre domeniile vieţii. Este vorba de o conjunctură cu planetele strânse în câteva zodii, doar. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent - totul este în echilibru şi în avantajul tău. CAPRICORN Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intrigă, un comploţel, ceva – şoapte în amurg şi întâlniri de carvunari pe inserate. Este momentul să pregatești contramasurile! O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient să ții nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă! VĂRSĂTOR Atenţie la mijloacele de transport în comun. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău utopic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape infernal, la acest început gotic de primăvară Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape... câteva zile de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din cascadă, te transformi în... baltă, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care mai au energie. PEŞTI Nu cheltui şi nu promite sprijin financiar. Ziua de luni, 19 martie, este neplacută. Adică este de-a dreptul nefavorabilă, ce să mai ne ascundem după cuvinte pompoase. Până acum ai avut o perioadă bună, să fim drepţi! Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă a zilei de astăzi. Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, de la care ştii la ce să te aştepţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. O distribuţie inegală conjuncturii astrale te dezavantajează şi, conform teoriei haosului, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Este ca vechea vorbă irlandeză : “Din cauza unei caiele, o potcoavă s-a pierdut / Din cauza unei potcoave, un cal s-a pierdut / Din cauza unui cal, un sol s-a pierdut / Din cauza unui sol, o bătălie s-a pierdut / Din cauza unei bătălii, Regatul a fost pierdut !”. Şi ultimul şi cel mai important sfat al stelelor: în perioada în chestiune nu cheltui şi nu promite sprijin financiar, pentru că va fi pagubă curată!