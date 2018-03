CURSUL VALUTAR. După week-end, leul revine în forță

14:45

Știi deja că designul telefonului nu este foarte diferit față de cel al lui S8. Dimensiunile par a fi identice, dar sunt suficient de diferite încât să nu poți folosi aceeași carcasă pe ambele telefoane, dacă ai vrea într-adevăr să faci asta. Am abordat deja problema designului și a telefonului în sine, într-un material anterior, scris ca răspuns la criticile și glumele făcute pe seama telefonului în momentul lansării. Ce e cu adevărat diferit în cazul noului telefon, pe partea de aspect, este aranjamentul camerei foto și a senzorului de amprentă de pe spate. Senzorul nu mai e amplasat lateral față de cameră, ci dedesubt și centrat. Astfel, nu trebuie să te schimonosești discret ca să deblochezi telefonul, dar cumva am reușit să pun mai des degetul pe cameră. Aranjamentul de pe spate iese ușor în relief, însă destul de discret. Dorința mi-a fost ascultată și am avut parte de un Samsung Galaxy S9 roz sau mov, în funcție de oamenii care au văzut telefonul și au simțit nevoia să se lege de culoare. În termeni samsungieni, vorbim despre Lilac Purple, o culoare destul de frumoasă și nouă pentru flagshipurile sud-coreene, pe care am apreciat-o încă din imaginile neoficiale. Telefonul se simte bine în mână, la fel ca anul trecut. Deși e extrem de lucios, nu e alunecos, așa că poți risca să-l ții fără carcasă, ca să nu-l urâțești. Și din punct de vedere al distribuției greutății se simte bine, e foarte echilibrat și e plăcut de fiecare dată când îl ridici. Încă n-am trecut peste impresia făcută anul trecut de S8, dar cea de acum adaugă câteva puncte bonus aceleia.