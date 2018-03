INP: 15 camioane, blocate la Tătărăuca. În unul se afla o femeie cu trei copii

11:31

În Chişinău continuă procesul de evacuare a gheretelor abandonate. Două asemenea tonete mobile au fost scoase ieri din sectorul Râşcani. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Vadim Brânzaniuc, astăzi muncitori vor mai evacua câteva chioşcuri de la Telecentru, informează publika.md. Evacuarea gheretelor abandonate face parte din campania de curăţenie de primăvară "Facem curat lună". Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a solicitat ca aceastea să fie scoase. Edilul a mai cerut ca muncitorii să intervină şi în parcuri, scuaruri, precum şi în curțile blocurilor. The post Campania „Facem curat lună” // Câteva gherete din sectorul Râșcani, evacuate (VIDEO) appeared first on Moldova 24.