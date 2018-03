Putin si-a anuntat victoria in Piata Rosie: ”Alegatorii au recunoscut realizarile ultimilor ani”

23:30

Astfel, Spicul Chiscareni, ultima clasata a editiei precedente de campionat, retrogradeaza in esalonul secund. De asemenea, Dacia Chisinau nu va participa in competitie, decizia fiind luata, recent, de conducerea clubului. Noua editie a Diviziei Nationale va incepe pe 1 aprilie. Campionatul se va desfasura in 4 tururi a cate 7 etape. ...