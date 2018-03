Cum recunoşti o sticlă de whisky contrafăcut

17:30

Horoscopul din 18 martie 2018 anunţă a fi o zi specială pentru unele zodii. Citeşte horoscopul pentru fiecare semn zodiacal, potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 18 martie 2018 Nu tine cont de anturajul nepotrivit in care nimeresti azi, pentru ca vor incerca sa te influenteze cu tot felul de motive de frica, de suspiciune, de nesiguranta, desi tu esti plin de energie si gata de orice aventura. Foloseste-te de acest bagaj imens de buna dispozitie si de chef de actiune pentru a te apuca de ceva important, constructiv, fara sa asculti argumentele nefaste care vin de la cei care iti tin companie. Ei spun nu la orice, se tem de orice pas, nu au incredere in rezultatele spre care te indrepti si, la urma urmei, nu au incredere nici in tine, deci ti-ar fi mult mai bine fara asemenea tovarasi negativisti! Taur – Horoscop 18 martie 2018 Nu poti primi zi de zi cele mai bune optiuni posibile, dar tot e ceva decat deloc! Azi poti primi o solutie care, altadata, ar fi fost de neacceptat, dar acum, ca esti totusi obligat sa iei o decizie rapida, o vei primi. Da, mai cu jumatate de gura si cu inima stransa, dar consideri ca e un compromis doar pentru a depasi acum acest hop. Norocul tau e ca aceasta cale va avea efectele scontate, chiar daca la inceput nu esti pe deplin convins ca e cea mai buna varianta, deci nu refuza doar pentru ca nu-ti suna bine, important e sa depasesti impasul, chiar daca e o solutie de sacrificiu. Gemeni – Horoscop 18 martie 2018 Merita sa investesti oricat pentru a-ti crea mediul confortabil la care visezi. Umbli prin magazine cu o dorinta avida de a gasi mobila perfecta, decoratiunile cele mai grozave, elementele care iti vor asigura tie confortul deplin, exact asa cum doresti. Ai toate sansele sa-ti creezi spatiul ideal in care sa te simti bine, pentru ca iti concentrezi toata energia asupra locuintei. Dupa ce toate isi vor gasi locul potrivit in casa ta, vei putea spune cu inima plina de fericire ca da, casa ta e un rai. Se resimte un aer proaspat, o lumina aparte intre peretii casei tale si cand te uiti in jurul tau, esti incantat ce vezi. Asta numesti tu acasa! Rac – Horoscop 18 martie 2018 De cate ori iti poti permite un moment de totala detasare in care sa te apleci doar asupra lucrurilor frumoase si sensibile ale vietii? Te vezi complet rupt de agitatia cotidiana ocupandu-te de floricelele din casa, facand goblen, citind poezii sau sortand timbre? Nu? Atunci incearca sa-ti imaginezi cum ar fi, pentru ca aceasta zi iti ofera exact acest gen de ragaz, in care nimic nu te impinge de la spate cu obligatii urgente, ci doar ti se ofera pe tava cateva ore complet libere in care te poti apleca spre bucuriile sufletului. Adu-ti aminte de acele activitati placute si linistite care iti insufla starea de zen! Leu – Horoscop 18 martie 2018 Nu te astepta ca cei din jur sa-ti alimenteze visele, pentru ca ei nu au de unde sa stie pe ce anume te bazezi tu. Tu stii cel mai bine ce vrei, ce poti, ce resurse ai la dispozitie, ca atare nu pune la suflet neincrederea cu care te trateaza. Ei chiar nu au curajul sa viseze in acest moment, nu au nimic bun de care sa se agate, dar nu in aceeasi situatie esti tu, care ai planuri marete de atins si mai ai si convingerea deplina ca le poti duce la indeplinire cu brio. Important e ce vrei tu si ce resurse pui in joc pentru rezultatele pe care le doresti, ca atare nu pleca urechea la criticile celor care te inconjoara. Ei vad in jur doar piedici si probleme. Fecioară – Horoscop 18 martie 2018 Nu ajunge doar sa visezi frumos – desi acesta e cel mai bun start catre ceea ce vei obtine – dar trebuie sa si faci ceva concret pentru ca visele tale sa prinda contur. Azi treci la fapte, pui mana pe unelte si gasesti cea mai directa cale spre implinirea dorintelor tale. Esti multumit de felul cum evolueaza lucrurile, semn ca detii toate resursele necesare unui succes deplin, de aceea te implicit trup si suflet in aceasta minunata constructie. Privesti spre finalul acestei etape cu nerabdare, cu entuziasm si cu bucurie, convins ca numai de tine depinde ca acest plan sa ajunga acolo unde ti-ai dorit. Visele tale se materializeaza superb, dar trebuie sa pui umarul concret pentru a atinge acest tel! Balanță – Horoscop 18 martie 2018 Diferenta de varsta nu e un impediment in cazul unui dialog profitabil de ambele tabere, pentru ca si cel matur, si cel tanar are ceva de castigat din discutia care se naste. Cel mai in varsta va impartasi din experienta sa bogata de viata iar cel tanar va asculta cu respect si luare aminte. Dar si cel inca mic are ceva de transmis celui la mare distanta de ani, pentru ca are acces la domenii in care cel batran isi prinde urechile, deci schimbul de idei este reciproc avantajos. Scorpion – Horoscop 18 martie 2018 Nu e momentul potrivit sa pornesti o actiune noua, de la care ai mari sperante. Ceva iti spune sa mai astepti o vreme, sa mai aduni ceva informatie, pentru ca urmeaza sa se mai intample unele evenimente de care va depinde succesul deplin al acelui proiect. Profita de aceasta zi pentru a sta si a cantari pe indelete nivelul pe care te afli sic e resurse ai nevoie pentru a ajunge acolo unde ti-ai propus. Nu e un hop, e doar o pauza inainte de a da startul, dar acest ragaz se va dovedi a fi foarte util pentru a-ti stabili o strategie corecta. Săgetător – Horoscop 18 martie 2018 Atmosfera acestei zile depinde enorm de compania in care te afli. Daca atragi alaturi de tine oameni suspiciosi, pesimisti, care se tem de orice, la fel vei deveni si tu alaturi de ei. In schimb, daca te inconjori de oameni veseli, tonici, cu chef de distractie si de noutate, te vei molipsi imediat de la acestia si te vei comporta la fel. Daca esti meteodependent, si starea vremii poate avea o influenta majora asupra ta, ca atare tu devii un fel de oglinda fidela a mediului in care te afli: daca ai parte de soare, cer senin si de un anturaj tonic si amuzant, si ziua ta va fi una de succes pe toate planurile! Capricorn – Horoscop 18 martie 2018 Ai asteptat tu ceva vreme ca sa ajungi aici, incat nici nu mai credeai ca se va mai intampla vreodata, dar iata ca toata asteptarea a meritat. Aduni acum roadele eforturilor depuse de atata timp! Ai dat dovada de o rabdare de care nici tu nu te credeai capabil, pentru ca lucrurile au evoluat extrem de lent si de anevoios, dar nu ai abandonat totusi. Acum meriti felicitari pentru perseverenta ta, pentru capacitatea de a cladi totul pas cu pas cu atat staruinta, pentru ca rezultatele suna mai mult decat promitator. Vărsător – Horoscop 18 martie 2018 Fara un program iesit din comun, te poti apleca asupra acelor activitati de rutina pe care le-ai tot amanat inainte. Fie ca faci ordine prin hartii, corespondenta sau acte, fie faci mai serios lectiile cu copiii, te vei simti mult mai bine la finalul zilei ca ai reusit sa mai pui cate ceva la locul potrivit. Poti discuta despre o multime de lucruri marunte si aparent nesemnificative, dar dupa ce vei trage niste concluzii, iti vei da seama ca trebuia sa te ocupi odata si-odata si de ele. Azi a fost ziua potrivita! Pești – Horoscop 18 martie 2018 Nu te lasa invins de cei cu mai mult tupeu sau cu gura mare, pentru ca ai si tu ceva de spus. Disputele sunt la ordinea zilei, dar desi esti un negociator innascut care prefera sa faca pace foarte repede, de data aceasta contradictiile te irita si pe tine si sari la atac. Vei fi multumit ca ti-ai aparat punctul de vedere in fata celor care spun nu la orice. Nu te lasa insa atras in capcana celor nervosi, pentru ca ei abia asteapta sa te scoata din sarite si sa te domine cu agresivitatea lor.