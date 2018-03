FOTO. Întâlniri cu liderii politici de peste Prut. Aleșii locali unioniști din R. Moldova, consultări cu partidele din România

16:30

Igor Dodon afirmă că societatea moldovenească a început să se deprindă cu victoriile electorale ale socialiștilor, iar în acest an cetățenii trebuie să se aștepte la victoriile PSRM din alegerile locale și parlamentare.Totodată, șeful statului a declarat că după alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an Republica Moldova va avea o „guvernare socială”. „Va fi o guvernare socială la sfârșit de an. Nu spun socialistă”, a punctat Dodon.