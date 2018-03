video | Un atomobil a ajuns în șanț pe traseul Chișinău-Leușeni. Chiril Gaburici: Multe mașini cu cauciucuri de vară blochează circulația

10:30

Sute de micuți sunt nevoiți an de an să meargă la grădinițele din alte sectoare pentru că nu au una lângă casa lor. Iar, de cele mai dese ori, părinții își înscriu copii la grădiniță odată ce aceștia împlinesc câteva luni sau un an, și asta pentru că numărul celor care vor să învețe să deseneze și să numere este foarte mare, așa că majoritatea stau în rând câte 1-2 ani.