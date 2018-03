Comisia Europeană anunţă lista produselor din SUA care ar urma să fie taxate

12:10

”Am avut o intrevedere neplanificata cu presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan la aeroportul din Istanbul. Am discutat despre mai multe subiecte, inclusiv relatiile bilaterale dintre tari, situatia din regiune”, scrie pe pagina sa de Facebook președintele Igor Dodon.El mai adaugă că „în cadrul discutiei am multumit pentru suportul acordat pentru reparatia cladirii presedintiei. Presedintele Erdogan a mentionat ca intetioneaza sa viziteze Republica Moldova in timpul cel mai apropiat, la invitatia mea. Aceasta fiind prima sa vizita oficiala in tara noastra in calitate de Presedinte”.