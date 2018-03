Ședință la Guvern. Pavel Filip: Este foarte important să avem legătura cu autoritățile locale

08:10

Ceaiul verde îți poate stimula rapid starea de sănătate în câteva moduri neașteptate. Întâi de toate, trebuie să știi că el vine recomandat de departe, cu mii de ani în urmă, când chinezii îl consumau cu regularitate din pricina remediilor sale de sănătate dovedite. Iată lista beneficiilor asupra sănătații pe care le are ceaiul verde: 1. Scade greutatea corporala Cand bei ceai verde, te simti satul si deci nu mai ai pofta de mancare. Ceaiulverde contribuie activ la arderea caloriilor, conform studiilor efectuate periodic de Clinica de nutritie americana. 2. Are proprietăți anti-îmbătrânire Ceaiul verde este bogat in antioxidanti, in vitaminele […]