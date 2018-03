Mesajul de felicitare a lui Igor Dodon pentru proaspătul ales XI JINPING

19:00

Agresorul ar fi fost un regizor, dar Lopez a refuzat să facă public numele acestuia. Jennifer Lopez a povestit, într-un interviu pentru revista Harper's Bazaar, că acest regizor i-a cerut să îi arate sânii. "Dar am făcut-o? Nu, nu am făcut-o!", a spus aceasta. "Când am protestat, am fost îngrozită. Îmi amintesc că inima îmi bătea puternic şi mă gândeam «Ce am făcut? Omul ăsta este cel care mă angajează!»", a adăugat Lopez. "Era unul dintre primele mele filme. Dar, în mintea mea, ştiam că acest comportament nu este unul corect", a mai spus actriţa. Interviul integral va fi publicat pe 27 martie. Jennifer Lopez, în vârstă de 48 de ani, s-a lansat iniţial ca actriţă, înainte de a deveni o vedetă a muzicii pop. După ce a devenit cunoscută în anii 1990 cu rolul din sitcomul "In Living Color", Jennifer Lopez a devenit un star de talie mondială, remarcându-se în filme precum "Selena", "Trenul cu bani", "Anaconda", "Eu cu cine mă mărit?", "Camerista", "Plan de rezervă" şi "Pregăteşte-te, că vine!". Şi-a lansat albumul muzical de debut, "On the 6", în 1999. Jennifer Lopez s-a remarcat şi în calitate de jurat al emisiunii-concurs "American Idol", dar şi cu numeroase albume pop, care s-au vândut în peste 80 de milioane de exemplare. Jennifer Lopez este şi o femeie de afaceri cu un simţ antreprenorial dezvoltat, artista lansându-şi propria companie de producţie, o linie vestimentară şi o gamă de parfumuri.