(foto) Replică a Chişinăului la declaraţiile lui Frattini despre trupele ruse din Transnistria

14:31

Astrofizicianului britanic Stephen Hawking a confirmat că este ateu şi a argumentat că ştiinţa oferă "o explicaţie mult mai convingătoare" pentru originea Universului, precizând că miracolele religioase "nu sunt compatibile" cu faptele dovedite ştiinţific, potrivit huffingtonpost.com. "Înainte de a înţelege ştiinţa era normal să crezi că Dumnezeu a creat Universul, dar acum ştiinţa oferă o explicaţie mult mai convingătoare", a spus Stephen Hawking într-un clip video publicat pe pagina de internet a cotidianului spaniol El Mundo în septembrie 2014. "Ce am vrut să spun prin expresia «Să cunoaştem mintea lui Dumnezeu» este că am şti tot ce ar şti Dumnezeu, dacă ar exista unul, dar nu există. Eu sunt ateu", a spus Stephen Hawking. Remarca savantului britanic a venit ca răspuns la o întrebare a jurnalistului Pablo Jauregui, care l-a intervievat pe Stephen Hawking referitor la convingerile sale religioase. Referinţa la "mintea lui Dumnezeu" este o încercare a omului de ştiinţă de a clarifica un pasaj din celebra sa carte "Scurtă istorie a timpului", publicată în 1988, în care Stephen Hawking a spus că oamenii de ştiinţă "ar cunoaşte mintea lui Dumnezeu" dacă ar fi descoperit un set unic de principii ştiinţifice cunoscute sub numele de "teoria tuturor lucrurilor", care ar explica funcţionarea întregului univers. Declaraţia lui Stephen Hawking din cotidianul spaniol nu este prima legată de convingerile sale religioase. În 2011, acesta a declarat pentru ziarul britanic The Guardian că nu crede în existenţa raiului şi a vieţii de apoi, numindu-le "basme create de oameni cărora le este frică de întuneric". În 2007, Stephen Hawking a declarat pentru BBC că nu este "religios în sensul normal". "Cred că universul este guvernat de legile ştiinţei. Poate că legile au fost făcute de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu intervine pentru a încălca aceste legi", a explicat atunci savantul. Stephen Hawking, care se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile şi comunică prin intermediul unui computer şi a unui sintetizator vocal, a fost diagnosticat cu o maladie neuronală degenerativă (scleroză laterală amiotrofică) la vârsta de 21 de ani, iar medicii i-au spus în acel moment că mai avea de trăit cel mult doi sau trei ani. Ajuns în prezent la vârsta de 72 de ani, Stephen Hawking este unul dintre cei mai apreciaţi oameni de ştiinţă din lume, fiind cunoscut pentru lucrările sale despre găurile negre şi pentru cartea sa "Scurtă istorie a timpului" ("A Brief History of Time"), devenită un bestseller internaţional. Fostul şef al catedrei de matematică de la Universitatea Cambridge, un post deţinut în trecut şi de Isaac Newton, a fost de multe ori criticat în trecut din cauza comentariilor sale despre religie. Cartea sa intitulată "The Grand Design", lansată în 2010, a provocat un scandal uriaş în rândul liderilor religioşi, deoarece Hawking susţinea în acest volum că nu este nevoie de o forţă divină pentru a explica apariţia Universului. Stephen Hawking, renumit pe plan mondial pentru lucrările sale despre univers şi gravitaţie, este autorul volumului "Scurtă istorie a timpului" (publicat şi de Humanitas, în 2004), una dintre cele mai de succes cărţi din literatura ştiinţifică, şi al volumului "George şi cheia secretă a universului" (apărut şi la Humanitas, în 2009). Stephen Hawking a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi este membru al Academiei de ştiinţe americane. sursa: Descoperă.ro