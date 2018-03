Ambasadorul Londrei la Moscova: Otrăvirea lui Skripal este un atac asupra valorilor internaționale

19:30

În ziua alegerilor prezidențiale din Rusia, 18 martie, în instituțiile diplomatice ale Federației Ruse din Ucraina vor putea vota doar persoanele cu statut diplomatic, a anunțat astazi ministrul de interne al Ucrainei, Arsen Avakov, potrivit Unian. Decizia este luata in legatura cu organizarea de catre Rusia a alegerilor prezidentiale in Crimeea, regiune anexata ilegal de Moscova in 2014.