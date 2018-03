O judecătorie din Turcia l-a eliberat din arest pe un jurnalist deținut vreme de peste un an

18:10

Comitetul de Investiigatii al Rusiei a anunțat că a deschis o investigație penală în legatură cu tentativa de asasinat a fiicei fostului agent dublu rus, Iulia Skipal. Iulia Skripal este cetătean rus și este în stare grava în urma incercarii de otrăvire a ei si a tatălui ei cu un gaz neurotoxic, fabricat in Uniunea Sovietică, la 4 marti, la Salisbury, in sudul Angliei. Comitetul a anunțat și deschiderea unei anchete în legatură cu moartea, in Marea Britanie a lui Nikolai Glușkov, un fost asociat al oligarhului Boris Berezovski.Anterior, ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat astazi ca este „extrem de probabil” că președintele Rusiei Vladimir Putin a luat, el însuși, decizia de a se folosi un gaz extrem de toxic împotriva fostului agent secret dublu din Marea Britanie. „Nu avem nimic împotriva rușilor. Nu este vorba de nici o rusofobie, ca rezultat a ceea ce s-a întimplat”, a spus Johnson în legatură cu cazul agentului dublu Serghei Skripal și tentativa de a-l omori prin folosirea unui gaz toxic, fabricat de Uniunea Sovietică. „Conflictul nostru este cu Kremlinul lui Putin și cu decizia lui – și credem ca este extrem de probabil că a fost chiar decizia lui – să ceară folosirea acestui agent neurotoxic pe străzile Marii Britanii, pe străzile Europei, prima data de dupa cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat șeful diplomației Londrei.Imediat, Kremlinul a reacționat: purtatorul de cuvînt Dmitri Peskov a declarat că orice sugestie că Vladimir Putin ar fi fost implicat în acest caz este „șocanță și încalcă grav toate regulile diplomatice ale unui comportament civilizat”. Anterior, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a anunțat că Moscova va expulza și ea diplomați britanici, ca răspuns la expulzarea a 23 de diplomati rusi de la Londra, fără să precizeze nici câți diplomați și nici când. Șefa cabinetului de la Londra, Theresa May a anunțat acum două zile noi sancțiuni împotriva autorităților ruse și i-a numit pe diplomatii ruși ce urmeaza sa fie expulzati, „agenti acoperiți”.