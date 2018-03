Marea curățenie a Silviei Radu continuă. Tarabele din Centru și preajma Spitalului Republican, evacuate

16:20

Pavel Filip, la aniversarea Tekwill: Motorul economiei mondiale se regăsește astăzi în dimensiunea IT Prim-ministrul Pavel Filip a participat ieri la celebrarea unui an de la deschiderea Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill. Premierul a mulțumit tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea proiectului, menționând că acesta reprezintă o realizare nu doar pentru industria tehnologiilor informației, ci pentru întreaga economie, transmite Moldpres cu referire la Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului. Șeful Executivului a subliniat că Centrul de Excelență oferă posibilitatea pregătirii specialiștilor IT conform exigențelor industriei, facilitând, astfel, realizarea documentelor de politici în domeniu. „Am spus nu o singură dată că cea mai mare bogăție a Republicii Moldova sunt oamenii și îndeosebi tinerii talentați. Tinerii care participă la programele Tekwill își vor putea găsi un loc de lucru într-un domeniu care este cel mai bine plătit astăzi în Republica Moldova, iar viitorul, desigur, se regăsește în această industrie, cu valoare adăugată înaltă", a declarat Pavel Filip. În context, premierul s-a referit și la alte acțiuni întreprinse pentru sporirea competitivității industriei IT, între care și activitatea primului parc virtual IT. Pavel Filip a exprimat determinarea Guvernului de a elimina orice constrângere în realizarea acestui proiect, precum și deschiderea pentru implementarea unor noi idei în sectorul TIC. „Cred că și pe lângă alte universități, dar și în regiuni trebuie să avem asemenea Centre de Excelență, pentru că motorul economiei mondiale astăzi se regăsește în dimensiunea IT", a conchis premierul. Prezenți la eveniment, partenerii de dezvoltare au confirmat disponibilitatea de a susține replicarea succesului Tekwill. „Împreună cu Guvernul și sectorul privat explorăm posibilitatea extinderii programelor existente și în regiuni, pentru a ajunge la fiecare copil sau tânăr și pentru a contribui la un viitor prosper al Republicii Moldova", a menționat Karen Hilliard, directoarea Programului USAID în țara noastră. Și ambasadoarea Suediei la Chișinău, Signe Burgstaller, a remarcat că țara sa va rămâne un partener strategic în dezvoltarea sectorului IT prin consolidarea rețelei de centre inovaționale. În primul an de activitate, antreprenorii implicați în programele susținute de Tekwill au reușit să atragă finanțări în sumă de peste un milion de dolari. 80 de startup-uri au beneficiat de sprijin, iar 85 de companii au recrutat noi angajați sau au îmbunătățit abilitățile profesionale ale acestora. În total, la diverse instruiri organizate în cadrul Centrului au participat circa 8000 de persoane. Centrul de excelență Tekwill a fost creat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC", susținut financiar de Programul SUA pentru dezvoltare internațională USAID şi Programul Guvernului Suediei SIDA. Proiectul este implementat de Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova şi Ministerul Economiei și Infrastructurii. Sursă: moldpres.md