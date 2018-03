Calendar istoric și creștin ortodox - 17 martie

15:15

Iata in ce zodii sunt nascuti oamenii cu o vointa de fier: Gemeni Dualitatea acestei zodii este, de fapt, principalul sau atuu. Tocmai pentru ca poate fi exact asa cum vrea ea, intuieste foarte usor oamenii. Stie cum sa le opuna rezistenta. Iar deciziile sale sunt intotdeauna cele corecte, pentru ca prinde din zbor informatiile si le trece prin filtrul sau unic de gandire. Stie tot ce misca, astfel ca prinde pe oricine foarte usor cu minciuna. Fecioara Pe nativul din zodia Fecioara il caracterizeaza ambitia. Vrea ca totul sa-i iasa perfect, motiv pentru care se va concentra atat cat va considera necesar pana ce va da tot ce are mai bun. E o persoana echilibrata si are abilitatea de a vedea lucrurile foarte obiectiv. Nu vei reusi sa il destabilizezi, nu vei reusi sa ii strici armonia. E un om extrem de corect care cere ca si cei din jurul sau sa fie onesti. Capricorn Cei nascuti in zodia Capricorn sunt vigilenti si aprigi. Nimeni nu are nicio sansa in fata lor. Au o vointa de fier, dublata de o inteligenta aparte, greu de egalat. Nu ii poti pacali sub niciun chip, pentru ca detecteaza oamenii falsi si minciuna de la o posta. In plus, nu se lasa coplesiti de emotii, ceea ce ii ajuta sa ia decizii mai coerente. Forta interioara li se citeste pe chip, potrivit ele.ro.