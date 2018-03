NEREGULI la magazinul Cvin de la Botanica: condiții antisanitare și produse expirate // ANSA a retras 100 kg de semifabricate

00:00

Pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan, și vicepretorul, Anatol Portnoi, au fost demiși. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar Silvia Radu. Edilul s-a arătat nemulțumită de „atitudinea pretorului față de problemele orășenilor” „În ultimele săptămâni și, mai ales, în primele două zile ale campaniei "Facem curat lună!", am primit de la locuitorii orașului foarte multe plângeri. Am fost personal în sectorul Ciocana și am văzut situația de la fața locului. Atitudinea doamnei pretor față de problemele orășenilor este una lipsită de bun simț. Am spus-o în ședințe, și o mai repet: cine nu își schimbă atitudinea, cine nu se apucă de treabă, acela va pleca. Consider că pretorul trebuie să fie dedicat muncii în folosul comunității și nu un om care se mândrește că are o funcție de conducere. De aceea, în urma tuturor celor constate, am decis să schimb pretorul de la Ciocana. Totodată a fost eliberat din funcție și vicepretorul de sector”, a scris Silvia Radu pe Facebook. Galina Bostan a activat în calitate de pretor al sectorului Ciocana din 2007, iar Anatol Portnoi - din 1999. The post Pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan, dar și vicepretorul au fost DEMIȘI. Silvia Radu: Atitudinea doamnei pretor este lipsită de bun simț appeared first on Moldova 24.