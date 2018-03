Conferinta IIF 2018 - MOTOR Insurance a avut loc vineri la Viena. Citeste principalele declaratii!

12:45

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) bifeaza, in perioada 12-18 martie, cel de-al treilea an consecutiv ca implicare activa in Global Money Week - Saptamana Internationala a Educatiei Financiare -, eveniment lansat in 2012, prin participarea a 33.000 de copii si tineri din 21 de tari din intreaga lume. Componenta esentiala a unei strategii educationale pe termen mediu si lung, Global Money Week (GMW) propune si in Romania o serie de demersuri menite sa atinga o serie de obiective importante in drumul spre o mai buna educatie financiara a romanilor.