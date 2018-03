Viorel Cibotaru: Maia Sandu este frustrată de faptul că a făcut parte din PLDM

19:40

Moldova are nevoie de o coaliţie pro-europeană după alegerile parlamentare care vor avea loc la sfârşitul acestui an. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, după o întâlnire de lucru cu ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko. În context, liderul democraţilor a reafirmat angajamentul PDM pentru menținerea vectorului european. În […] Post-ul Întrevedere Plahotniuc – Michalko: Moldova are nevoie de o coaliţie pro-europeană după alegerile parlamentare care vor avea loc la sfârşitul acestui an apare prima dată în CANAL 2.